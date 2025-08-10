В России отреагировали на планы Азербайджана по военной помощи Украине

Военкор Котенок: Решение о военной помощи Азербайджана Украине уже принято

Решение о военной помощи Азербайджана Украине уже принято. Об этом заявил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Учитывая, что, по данным целого ряда источников, Баку уже разворачивает производство 122- и 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для их дальнейшей отправки на Украину, решение в любом случае принято», — отметил военкор.

Таким образом он прокомментировал сообщения о якобы планах Баку снять эмбарго на военную помощь Киеву в случае, если Россия продолжит наносить удары по связанным с Азербайджаном энергообъектам на Украине. Котенок задался вопросом, каким образом Азербайджан будет поставлять оружие на Украину: открыто и напрямую, или же через цепочку посредников и подставных фирм.

Ранее портал Haqqin со ссылкой на источники сообщил, что Баку начнет рассматривать вопрос о снятии эмбарго на поставки вооружения Украине, если российские войска не перестанут наносить удары по связанным с Азербайджаном энергетическим объектам.