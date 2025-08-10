Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:09, 10 августа 2025Россия

В России отреагировали на планы Азербайджана по военной помощи Украине

Военкор Котенок: Решение о военной помощи Азербайджана Украине уже принято
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Решение о военной помощи Азербайджана Украине уже принято. Об этом заявил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

«Учитывая, что, по данным целого ряда источников, Баку уже разворачивает производство 122- и 155-миллиметровых артиллерийских снарядов для их дальнейшей отправки на Украину, решение в любом случае принято», — отметил военкор.

Таким образом он прокомментировал сообщения о якобы планах Баку снять эмбарго на военную помощь Киеву в случае, если Россия продолжит наносить удары по связанным с Азербайджаном энергообъектам на Украине. Котенок задался вопросом, каким образом Азербайджан будет поставлять оружие на Украину: открыто и напрямую, или же через цепочку посредников и подставных фирм.

Ранее портал Haqqin со ссылкой на источники сообщил, что Баку начнет рассматривать вопрос о снятии эмбарго на поставки вооружения Украине, если российские войска не перестанут наносить удары по связанным с Азербайджаном энергетическим объектам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Алиев и Зеленский заявили, что Россия ударила по нефтебазе компании из Азербайджана на Украине. О чем они договорились?

    В России отреагировали на планы Азербайджана по военной помощи Украине

    Россия раскритиковала действия Израиля в Газе

    В Стамбуле произошло землетрясение

    Аутсайдер РПЛ вырвал ничью у «Динамо»

    Российские города затопило после мощного ливня

    На Западе гарантировали Украине потерю территорий

    Трамп сделал заявление о бездомных в Вашингтоне

    55-летняя Наоми Кэмпбелл пришла в спортзал в ультракороткой юбке

    Названа возможная причина гибели режиссера Бутусова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости