Азербайджан задумался о начале поставок оружия Украине

Haqqin: Баку может снять эмбарго на поставки оружия Украине
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В Баку задумались о возможном начале поставок оружия Киеву. Об этом сообщил портал Haqqin со ссылкой на неназванные проправительственные СМИ.

«Как утверждают СМИ, близкие к администрации президента Азербайджана, если Россия продолжит наносить удары по связанным с Азербайджаном энергообъектам в Украине, Баку начнет рассматривать вопрос о снятии эмбарго на поставки вооружения Украине», — говорится в материале.

Ранее лидеры Азербайджана и Украины Ильхам Алиев и Владимир Зеленский обсудили удар Вооруженных сил России по нефтебазе, находящейся на украинской территории и принадлежащей азербайджанской компании SOCAR. По словам Алиева, удар по ней был «целенаправленным».

