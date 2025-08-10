Россия
В России предсказали будущее Зеленского

Спикер парламента Крыма Константинов: Зеленский закончит плохо
Фото: Ritzau Scanpix / Reuters

Спикер парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что Владимир Зеленский как политик закончит плохо. Об этом он сказал в эфире телеканала «Крым 24».

«Я могу спрогнозировать будущее Зеленского. Он закончит плохо», — сказал он.

При этом, по мнению парламентария, Зеленский нужен Западу для поддержания образа врага в лице России и зомбирования жителей Украины. Константинов также пояснил, что Зеленским управляет группа украинских нацистов.

Ранее Константинов заявил, что Украина основана на нелегитимной конструкции, которая долго не может существовать в изначальных границах, поэтому ее развал исторически предопределен. По его словам, Украина создавалась на конкретный срок для решения конкретных задач, направленных на нанесение как можно большего вреда России.

