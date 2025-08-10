Россия
12:24, 10 августа 2025Россия

В российском регионе ввели режим ЧС после атаки беспилотников

Режим ЧС ввели в Миллеровском районе Ростовской области после атаки БПЛА
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области / РИА Новости

В Миллеровском районе Ростовской области после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом заявил глава районной администрации Олег Коваленко в своем Telegram-канале.

«В настоящее время в зоне повреждения вводится режим ЧС, муниципальная комиссия проводит оценку полученного ущерба», — написал он.

Коваленко также добавил, что вследствие падения обломков беспилотника пострадали несколько частных домов. При этом известно, что пострадавших нет.

В ночь на воскресенье, 10 августа, Ростовская область подверглась воздушной атаке. Глава региона Юрий Слюсарь уточнил, что средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотники в Миллеровском и Чертковском районах.

