В Тель-Авиве прошли массовые протесты из-за планов Нетаньяху по Газе

В Тель-Авиве прошли протесты из-за планов Нетаньяху оккупировать Газу

В Тель-Авиве и других городах Израиля прошли протесты из-за планов премьера страны Биньямина Нетаньяху оккупировать Газу. Об этом сообщает израильское издание Times of Israel.

По информации портала, на улицы вышли тысячи израильтян. Среди протестующих есть и родители заложников, остающихся на территории Газы — они уверены, что операция Нетаньяху станет смертным приговором для их близких.

Самой массовой стала акция в Тель-Авиве, где в протестах приняли участие не менее десяти тысяч человек.

Ранее, 6 августа, стало известно, что Нетаньяху поссорился с главой Генштаба Вооруженных сил Израиля Эялем Замиром на заседании из-за планов оккупации сектора Газы Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). По мнению Замира, попытка оккупации Газы приведет к большим человеческим жертвам среди военнослужащих ЦАХАЛ, а также создаст угрозу жизни израильских заложников.