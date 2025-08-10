Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:58, 10 августа 2025Мир

В Тель-Авиве прошли массовые протесты из-за планов Нетаньяху по Газе

В Тель-Авиве прошли протесты из-за планов Нетаньяху оккупировать Газу
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

В Тель-Авиве и других городах Израиля прошли протесты из-за планов премьера страны Биньямина Нетаньяху оккупировать Газу. Об этом сообщает израильское издание Times of Israel.

По информации портала, на улицы вышли тысячи израильтян. Среди протестующих есть и родители заложников, остающихся на территории Газы — они уверены, что операция Нетаньяху станет смертным приговором для их близких.

Самой массовой стала акция в Тель-Авиве, где в протестах приняли участие не менее десяти тысяч человек.

Ранее, 6 августа, стало известно, что Нетаньяху поссорился с главой Генштаба Вооруженных сил Израиля Эялем Замиром на заседании из-за планов оккупации сектора Газы Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). По мнению Замира, попытка оккупации Газы приведет к большим человеческим жертвам среди военнослужащих ЦАХАЛ, а также создаст угрозу жизни израильских заложников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС выступил за переговоры о территориях Украины при одном условии. Москва и Киев не согласились по разным причинам

    «Спартак» повторил клубный антирекорд 21-летней давности

    Дачникам в России запретят зарабатывать на своих участках

    Депутат предложил ограничить наценку на продукты

    Медведев предложил США отправить армейский спецназ пострелять в здании на Банковой

    Появились кадры последствий атаки БПЛА в Саратовской области

    В Тель-Авиве прошли массовые протесты из-за планов Нетаньяху по Газе

    Несколько сотен российских туристов снова остались без багажа

    Российские военные за 15 минут сбили пять беспилотников в граничащей с Москвой области

    Самолет из Стамбула в Санкт-Петербург вернулся в аэропорт вылета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости