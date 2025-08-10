Вэнс раскрыл намерения США по Украине

Вэнс: США не финансируют боевые действия на Украине и хотят достичь мира

США больше не финансируют боевые действия на Украине и хотят достичь мира. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News.

«Если европейцы хотят взять на себя инициативу и закупать оружие у американских производителей — мы не против, но сами больше это финансировать не будем», — отметил Вэнс.

Вице-президент подчеркнул, что США теперь стремятся достичь мирного урегулирования конфликта на Украине. Он добавил, что американцам «надоело постоянно отправлять свои деньги, свои налоги» на продолжение боевых действий.

Ранее Вэнс заявил, что США стремятся решить конфликт на Украине с учетом текущей линии соприкосновения.