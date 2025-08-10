Мир
17:34, 10 августа 2025Мир

Вэнс раскрыл намерения США по Украине

Вэнс: США не финансируют боевые действия на Украине и хотят достичь мира
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

США больше не финансируют боевые действия на Украине и хотят достичь мира. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире Fox News.

«Если европейцы хотят взять на себя инициативу и закупать оружие у американских производителей — мы не против, но сами больше это финансировать не будем», — отметил Вэнс.

Вице-президент подчеркнул, что США теперь стремятся достичь мирного урегулирования конфликта на Украине. Он добавил, что американцам «надоело постоянно отправлять свои деньги, свои налоги» на продолжение боевых действий.

Ранее Вэнс заявил, что США стремятся решить конфликт на Украине с учетом текущей линии соприкосновения.

