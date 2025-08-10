Интернет и СМИ
16:33, 10 августа 2025

Во Франции пожалели из-за одного решения по Украине

AgoraVox: Передача истребителей Mirage 2000 Украине дорого обходится Франции
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Передача истребителей Mirage 2000 Украине слишком дорого обходится Франции, а в условиях планов по сокращению госрасходов восполнить потраченные средства почти невозможно. С таким мнением выступил обозреватель французского портала AgoraVox Патрис Браво.

«Передача Украине французских Mirage 2000 несет в себе значительные затраты для Парижа и ставит под угрозу оперативный потенциал его Вооруженных сил в краткосрочной и среднесрочной перспективе, особенно если в ближайшие месяцы Киеву будет передано еще больше самолетов», — сказано в сообщении.

Также автор материала подчеркнул, что переданные истребители показывают себя на поле боя недостаточно эффективно из-за сложностей с их обслуживанием.

Ранее стало известно, что французский истребитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) Mirage 2000 разбился в Волынской области.

До этого, в июне, Франция обсуждала с Украиной передачу дополнительных истребителей Mirage 2000-5F и совместное производство перехватчиков дронов.

