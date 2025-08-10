Бывший СССР
ВС России уничтожили пункт управления БПЛА в ДНР

ВС России уничтожили пункт управления БПЛА возле Северска
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) возле Северска в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит РИА Новости.

«Мотострелки "Южной" группировки войск уничтожили пункт управления БПЛА противника в районе н.п. Северск. Операторы БПЛА "Южной" группировки войск в ходе разведки позиций противника в районе н.п. Северск обнаружили пункт управления БПЛА противника», — сообщили в оборонном ведомстве.

Уточняется, что удар по пункту нанесли с помощью артиллерийского 122-миллиметрового орудия «Д-30».

Ранее сообщалось, что группировка войск «Восток» вычислила и уничтожила пункт управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе населенного пункта Ольговское в Запорожской области. Объект обнаружили с помощью дрона, после чего передали координаты артиллеристам.

