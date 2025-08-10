Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:59, 10 августа 2025Мир

Буйвола обвинили во «внезапной и неспровоцированной атаке» на охотника

NYT: Американский миллионер Уоткинс стал жертвой буйвола во время охоты
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Claro Cortes / Reuters

Охота на буйвола закончилась для миллионера и бизнесмена Ашера Уоткинса из Техаса гибелью. Предприниматель погиб после нападения буйвола в Южно-Африканской республике (ЮАР), сообщает The New York Times.

52-летний охотник преследовал одного из рогатых буйволов в провинции Лимпопо. По данным компании Coenraad Vermaak Safaris, для хищников нетипично нападать на охотников без какой-либо провокации, однако из-за своего агрессивного темперамента этот вид буйволов получил прозвище «Черная смерть».

Как уточнили в сафари-компании, ответственной за организацию охоты, Ашер был смертельно ранен в результате «внезапного и ничем не спровоцированного нападения нераненого буйвола». Дополнительных подробностей не уточнили.

Уоткинс был главой компании Watkins Ranch Group, занимающаяся продажей элитных ранчо, коммерческой недвижимости и природных угодий в нескольких американских штатах.

Ранее сообщалось, что буйвол растоптал охотившегося на него миллионера. Как уточнялось, Уоткинс любил охотиться на крупных зверей и заплатил почти 10 тысяч долларов (800 тысяч рублей).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о «втором разделе» Украины

    Буйвола обвинили во «внезапной и неспровоцированной атаке» на охотника

    В Белом доме задумались о приглашении Зеленского на Аляску

    Жители трех украинских городов вышли на митинги

    Стармер и Макрон договорились работать с Трампом над урегулированием на Украине

    Европу уличили в желании сорвать мирные переговоры по Украине

    На Украине спрогнозировали действия Зеленского после встречи Путина и Трампа

    Крамаренко ответила на вопрос об участии в Олимпиаде

    В США раскрыли возможное последствие встречи Путина и Трампа

    «Как будто мозг почесали». Повсюду в интернете — дикий огурец. Что значат эти странные мемы и почему их так полюбили?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости