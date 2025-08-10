Буйвола обвинили во «внезапной и неспровоцированной атаке» на охотника

NYT: Американский миллионер Уоткинс стал жертвой буйвола во время охоты

Охота на буйвола закончилась для миллионера и бизнесмена Ашера Уоткинса из Техаса гибелью. Предприниматель погиб после нападения буйвола в Южно-Африканской республике (ЮАР), сообщает The New York Times.

52-летний охотник преследовал одного из рогатых буйволов в провинции Лимпопо. По данным компании Coenraad Vermaak Safaris, для хищников нетипично нападать на охотников без какой-либо провокации, однако из-за своего агрессивного темперамента этот вид буйволов получил прозвище «Черная смерть».

Как уточнили в сафари-компании, ответственной за организацию охоты, Ашер был смертельно ранен в результате «внезапного и ничем не спровоцированного нападения нераненого буйвола». Дополнительных подробностей не уточнили.

Уоткинс был главой компании Watkins Ranch Group, занимающаяся продажей элитных ранчо, коммерческой недвижимости и природных угодий в нескольких американских штатах.

Ранее сообщалось, что буйвол растоптал охотившегося на него миллионера. Как уточнялось, Уоткинс любил охотиться на крупных зверей и заплатил почти 10 тысяч долларов (800 тысяч рублей).

