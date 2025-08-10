Бывший СССР
ВСУ начали массированный артобстрел Васильевки в Запорожской области

Балицкий: ВСУ ведут массированный артобстрел Васильевки в Запорожской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали массированный артобстрел Васильевки в Запорожской области. Об этом заявил глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

«Повреждения получил многоквартирный дом, прилегающая территория, автомобили по улице Театральной. Информации о пострадавших не поступало», — написал чиновник.

Он также призвал местных жителей не выходить на улицу до стабилизации обстановки. Балицкий добавил, что опасность повторных ударов в населенном пункте сохраняется.

Ранее стало известно, что силы противовоздушной обороны в ночь на 9 августа сбили над регионами России почти сотню беспилотных летательных аппаратов. Больше всего дронов уничтожили в небе над Курской областью, где сбили 28 БПЛА.

