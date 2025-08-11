Россия
00:05, 11 августа 2025Россия

11 августа: какой праздник отмечают в России и мире

Юлия Анасян
Юлия Анасян (редактор)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

11 августа в мире отмечают День кинетического песка, а в Японии — День гор. Также в этот день православные верующие отмечают Рождество Николая Чудотворца. День рождения отмечает актер Крис Хемсворт. Подробнее о памятных датах, приметах и знаменитых именинниках 11 августа — в материале «Ленты.ру».

Праздники в мире

Дeнь кинeтичecкoгo пecкa

Кинетический песок отличается от обычного тем, что хорошо тянется в руках и не рассыпается. Придумали такой песок в Швеции в начале 2000-х, и с тех пор он стал популярен во всем мире.

День кинетического песка впервые отметили в 2020 году по инициативе одного из производителей детских игрушек Spin Master. Компания объединилась с Хиларией Болдуин, ведущей подкастов и матерью четверых детей. Женщина рассказала, что такой песок — отличный инструмент для творчества для детей. Кроме того, материал не оставляет после себя грязи и беспорядка.

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Какие еще праздники отмечают в мире 11 августа

  • День сына и дочери в США;
  • День гор в Японии;
  • День пограничника в Туркменистане;
  • День флага в Пакистане.

Какой церковный праздник 11 августа

Рождество святителя Николая Чудотворца

Николай Чудотворец — один из самых почитаемых православных святых. Первые свидетельства о праздновании Рождества святителя на Руси относятся к XVI веку, кроме того, в середине столетия в Новгороде был основан монастырь, посвященный этому празднику.

В эпоху Екатерины Великой общецерковное празднование Рождества Николая Чудотворца отменили — скорее всего потому, что праздник не упоминался в месяцесловах ряда православных церквей. Лишь в 2004 году патриарх Московский и всея Руси Алексий II благословил вновь отмечать этот праздник.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

День памяти мученика Каллиника Киликийского

Святой Каллиник жил в III-IV веках и проповедовал учение Христа среди язычников. В городе Анкире его задержали и привели на суд к правителю Сакердону, жестокому гонителю верующих. За отказ принести жертву идолам Каллиника предали страшным мучениям. В итоге его обули в сапоги с острыми гвоздями внутри и плетями погнали на сожжение в другой город.

По дороге стражники изнемогали от жажды — в отчаянии они начали просить святого, чтобы тот молитвой выпросил у Господа воды. По легенде, незлопамятный Каллиник сжалился и чудом извлек из камня родник. Изумленные воины захотели отпустить святого, но побоялись наказания — в конце концов Каллиник принял мученичество на костре.

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Какие еще церковные праздники отмечают 11 августа

  • День памяти преподобных Константина и Космы Косинских;
  • День памяти мученика Даниила Черкасского;
  • День памяти мученицы Серафимы Римской;
  • День памяти мученицы Феодотии Никейской;
  • День памяти святителя Лупа Труаского;
  • День памяти преподобномученика Михаила Савваита;
  • День памяти Евстафия Мцхетского.

Приметы на 11 августа

  • Если 11 августа не наступили заморозки — начало осени будет теплым;
  • В лесу нет грибов — к снежной зиме;
  • Планируя на 11 августа серьезные покупки, человек рискует навлечь на себя проблемы с деньгами;
  • Брать в долг или оформлять кредит — также к нужде и нехватке средств.

Кто родился 11 августа

Крис Хемсворт (42 года)

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Крис Хемсворт — австралийский актер, известный широкому зрителю по роли Тора в киновселенной Marvel. Также он снимался в картинах «Гонка», «Хижина в лесу» и «Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль"».

Стив Возняк (75 лет)

Стив Возняк — также известный под прозвищем «Воз», — американский предприниматель в сфере технологий, инженер-электрик, программист, филантроп и изобретатель. Возняк был соучредителем компании Apple вместе со Стивом Джобсом. Он оказал значительное влияние на разработку интерфейса Макинтош. В 2021 году бизнесмен объявил о создании частной космической компании Privateer Space.

Кто еще родился 11 августа

  • Халк Хоган (1953 — 2025) — американский рестлер, актер и телеведущий;
  • Оскар Кучера (51 год) — российский актер и телеведущий;
  • Эмбет Дэвидц (60 лет) — американская актриса;
  • Анатолий Кашпировский (86 лет) — советский и российский психотерапевт, экстрасенс и телеведущий.

