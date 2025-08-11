Армения и Азербайджан отказались от территориальных претензий друг к другу

Армения и Азербайджан обязались, что не будут иметь территориальных претензий друг к другу и не будут предъявлять таких претензий в будущем, следует из проекта мирного договора, который опубликован на сайте МИД Армении.

Из документа следует, что Ереван и Баку не будут предпринимать по отношению друг к другу никаких действий, которые могли бы нарушить территориальную целостность или политическое единство государств.

8 августа лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. Документ стал первым шагом к подписанию полноценного мирного договора между двумя странами и закрытию вопроса Карабаха.