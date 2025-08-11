Культура
12:42, 11 августа 2025Культура

Билан спел на тракторе после чемпионата по пахоте и порвал штаны

Дима Билан выступил на тракторе после чемпионата по пахоте под Санкт-Петербургом
Ольга Коровина

Певец Дима Билан дал концерт в Ленинградской области после Чемпионата России по пахоте. Видео с выступления опубликовал Telegram-канал «Огород».

Во время шоу Билан забрался на трактор и исполнил песню «Ты должна рядом быть». По словам зрителей, артист порвал штаны, из-за чего ему пришлось снять рубашку и завязать ее на поясе.

Ранее продюсер Яна Рудковская посетила концерт Дженнифер Лопес в Астане и сравнила его с выступлением Димы Билана. Медиаменеджер описала шоу зарубежной звезды словами «очень простое».

