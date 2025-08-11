Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:30, 11 августа 2025Россия

Число пострадавших при атаке ВСУ на Нижегородскую область выросло

Число пострадавших при атаке ВСУ на Нижегородскую область выросло до трех
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Нижегородскую область выросло до трех. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областной минздрав.

Уточняется, что медики оказывают необходимую помощью двум ранее пострадавшим. Один из них находится в травматологии, а второму проводится оперативное вмешательство.

«Также самостоятельно к врачам обратилась еще одна женщина, медики оказали ей необходимую помощь и направили на амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что ВСУ в ночь на 11 августа атаковали Нижегородскую область. По его словам, целью были промышленные предприятия. При ударе пострадали два человека, еще одного спасти не удалось.

В свою очередь мэр Арзамаса Александр Щелоков сообщил, что на место ЧП была направлена бригада медицины катастроф.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они дорого заплатят». Иранский генерал заявил, что Пашинян и Алиев повторили ошибку Зеленского. Как она связана с США?

    Российский губернатор дал совет испугавшемуся ехать в приграничье замминистра

    Пашинян поблагодарил Иран на фоне угроз Зангезурскому коридору

    Названа глубина прорыва Армии России близ Краноармейска

    Министр спорта намекнул на введение потолка зарплат в РПЛ

    В России высказались о вероятности встречи Путина с Зеленским на Аляске

    Иран прокомментировал сообщения об угрозах «мосту Трампа»

    В России утвердили более 80 причин для отзыва гражданства у мигрантов

    Россиянам перечислили неочевидные симптомы заболеваний сердца

    Невестка Валерии прокомментировала слухи об избиении сыном певицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости