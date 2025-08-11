Число пострадавших при атаке ВСУ на Нижегородскую область выросло до трех

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Нижегородскую область выросло до трех. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областной минздрав.

Уточняется, что медики оказывают необходимую помощью двум ранее пострадавшим. Один из них находится в травматологии, а второму проводится оперативное вмешательство.

«Также самостоятельно к врачам обратилась еще одна женщина, медики оказали ей необходимую помощь и направили на амбулаторное лечение», — говорится в сообщении.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что ВСУ в ночь на 11 августа атаковали Нижегородскую область. По его словам, целью были промышленные предприятия. При ударе пострадали два человека, еще одного спасти не удалось.

В свою очередь мэр Арзамаса Александр Щелоков сообщил, что на место ЧП была направлена бригада медицины катастроф.