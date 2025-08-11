Данные о вывозе педагогов из новых регионов на идеологические инструктажи оказались фейком

Данные о том, что из педагогов новых территорий делают инструмент Кремля, — фейк

Украинский Центр национального сопротивления опубликовал в Telegram пост, в котором говорится, что педагогов из новых регионов якобы вывозят в Санкт-Петербург под видом «профилактического отдыха», чтобы сделать из них «идеологический инструмент Кремля». По их данным, учителям якобы проводят «идеологические инструктажи».

Данная публикация была сделана через несколько дней после того, как в СМИ сообщили о визите делегации педагогов из мариупольского Дворца детского и юношеского творчества ДНР в Петербург, где они пообщались с коллегами из Дворца учащейся молодежи в рамках федерального проекта «Лица дружбы».

В рамках поездки педагоги из ДНР посетили Музей истории профессионального образования в городе, где познакомились с этапами становления системы подготовки молодых специалистов. Для них также провели мастер-классы по педагогическим методикам.

Такая практика — обычное дело в педагогическом сообществе. Так, учителя из новых регионов РФ уже не впервые приезжают на различные профильные мероприятия в другие города. Например, подобное мероприятие было организовано образовательным центром «Сириус» в Сочи, где педагогов из ЛНР и ДНР познакомили с самыми эффективными методиками воспитания школьников. Тогда они также встретились с сильнейшими российскими преподавателями и приняли участие в мастер-классах.

Также учителя приезжали и в Петербург. В рамках проекта «Петербургские каникулы» для мариупольских педагогов провели тренинги, мастер-классы, а также организовали для них встречи с петербургскими коллегами. Кроме того, учителя из Мариуполя посетили школы города, которые были построены по новым проектам.

Позже руководители школ и детских садов Амвросиевского района ДНР побывали в учреждениях Благовещенска. Делегация познакомилась с российской системой образования, чтобы впоследствии внедрить этот опыт на территории региона.

Данные о том, что педагогов из новых регионов РФ специально вывозят в Петербург, чтобы сделать из них «идеологический инструмент Кремля», не получили распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».