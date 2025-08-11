Двух бездыханных женщин обнаружили на пляжах в Европе с разницей в четыре часа

The Sun: Тела двух женщин прибило к пляжам Великобритании

На пляжах в Европе отдыхающие с разницей в четыре часа наткнулись на тела двух бездыханных женщин. Об этом сообщает издание The Sun.

По данным источника, тела прибило к побережьям Великобритании 10 августа. Первую женщину в возрасте около 50 лет обнаружили на морском береге Портрит (Portreath beach) в Корнуолле. Медики прибыли на место происшествия в 12:30, но не смогли реанимировать пострадавшую. Вторую женщину нашли лежащей в воде лицом вниз на пляже Порткотан (Porthcothan beach) рядом с городом Падстоу.

Полиция сообщила, что пострадавшие официально не опознаны. «Нет никаких признаков того, что эти два инцидента связаны», — добавили в правоохранительных органах.

Ранее в Азии двух туристов нашли бездыханными в кондоминиуме при загадочных обстоятельствах. Оба инцидента произошли с разницей в пару часов.