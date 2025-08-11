Евросоюз начнет работу над 19-м пакетом санкций против России

Каллас: ЕС будет работать на 19-м пакетом антироссийских санкций

Евросоюз начнет работу над 19-м пакетом санкций против России, об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, передает Reuters.

«Поскольку Россия не согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня, нам не следует даже обсуждать какие-либо уступки», — подчеркнула она.

Каллас призвала соблюдать последовательность шагов в отношении Москвы, отметив, что сначала необходимо прекратить огонь, обеспечить надежную систему мониторинга и строгие гарантии безопасности.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что отмена международных санкций против России должна быть связана с гарантиями безопасности Украине.