Мир
21:08, 11 августа 2025Мир

Евросоюз начнет работу над 19-м пакетом санкций против России

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: European Union / Globallookpress.com

Евросоюз начнет работу над 19-м пакетом санкций против России, об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас, передает Reuters.

«Поскольку Россия не согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня, нам не следует даже обсуждать какие-либо уступки», — подчеркнула она.

Каллас призвала соблюдать последовательность шагов в отношении Москвы, отметив, что сначала необходимо прекратить огонь, обеспечить надежную систему мониторинга и строгие гарантии безопасности.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что отмена международных санкций против России должна быть связана с гарантиями безопасности Украине.

    Все новости