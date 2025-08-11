Интернет и СМИ
Известный комик заявил о невиновности в деле о сексуальных домогательствах

Британский комик Коли заявил о невиновности в деле о сексуальных домогательствах
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Jeff Spicer / Getty Images

Известный британский комик и телеведущий Хардип Сингх Коли в суде заявил о невиновности в деле о сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Scottish Sun.

Уточняется, что в деле в отношении 56-летнего юмориста фигурируют трое предполагаемых жертв и шесть случаев предполагаемых правонарушений. По версии следствия, сексуальные домогательства происходили с 2007 по 2016 год.

В частности, утверждается, что Коли хватал троих пострадавших и прижимал к себе, двух из них он также пытался поцеловать. При этом одну из женщин, как заявлено в деле, в процессе он схватил за ягодицы. Кроме того, согласно делу, он высказал ремарку сексуального характера в адрес одной из жертв, а в присутствии другой обнажился и мастурбировал.

Судебное разбирательство по делу комик назначено на ноябрь.

Ранее сообщалось, что ведущего программы «Ремонтная мастерская» (The Repair Shop) на канале «Би-би-си» Джея Блэйдса обвинили в изнасилованиях. В его деле фигурируют два эпизода насилия.

