Любовь к оральному сексу обернулась для 60-летнего мужчины онкологическим заболеванием

В Великобритании 60-летний мужчина по имени Фрэнк Лэйн из-за любви к оральному сексу заболел раком гортани. Его историю опубликовало издание The Sun.

Мужчина рассказал, что нащупал небольшое уплотнение на правой стороне шеи, когда брился. Сначала он не придал этому значения, поскольку принял припухлость за увеличившийся из-за интенсивных физических нагрузок лимфоузел. Однако, когда спустя две недели ситуация не улучшилась, Лэйн обратился к терапевту.

Во время осмотра врач обнаружила у него опухоль на миндалинах размером с куриное яйцо и направила на биопсию. Пришедшие через 10 дней результаты показали, что у мужчины рак гортани, спровоцированный вирусом папилломы человека (ВПЧ), которым он заразился при оральном сексе примерно 40 лет назад.

Лэйн признался, что и не подозревал, что болен, потому что прекрасно себя чувствовал, а постоянную усталость и частые походы в туалет ночью списывал на возраст и недосып из-за работы. «На долю секунды я подумал, что врач несет чушь, потому что я бросил курить еще 10 лет назад. Когда же он сказал, что причиной рака стал оральный секс, это стало полной неожиданностью. Когда я рассказал об этом на работе, некоторые парни смеялись — не потому, что у меня рак, а из-за того, что его вызвало», — вспоминает британец.

В ходе лечения Лэйн прошел два курса химиотерапии и шестинедельный курс лучевой терапии. Спустя 16 месяцев после завершения лечения мужчина вышел в стойкую ремиссию, но каждые два месяца проходит обследование.

