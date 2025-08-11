Мать участника спецоперации подала в суд на Гузееву и потребовала миллиард рублей

Мать бойца СВО потребовала от Гузеевой один миллиард рублей через суд за клевету

Мать участника спецоперации (СВО) по имени Виктория подала в суд на российскую актрису и телеведущую Ларису Гузееву и потребовала от нее миллиард рублей. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По данным издания, причиной обращения в суд стал конфликт, который начался после того, как Виктория оставила комментарий под постом Гузеевой в соцсети. Уточняется, что в публикации ведущая пожаловалась на кражу ее детских фотографий. В ответе на пост Виктория поддержала артистку и написала, что пережила похожую ситуацию. По словам женщины, друзья ее сына, который участвовал в СВО, украли его ордена и шесть миллионов рублей после того, как его не стало.

«Я зашла на вашу страницу. Вы лжете», — написала Гузеева в ответ на рассказ Виктории. После этого Викторию начали оскорблять другие пользователи сети.

По данным Mash, женщина заверила скриншоты переписки у нотариуса и отправила их в суд. Сообщается, что Виктория потребовала от Гузеевой один миллиард рублей за клевету, а также публичных извинений.

Ранее Гузеева пригрозила проклятьем тем, кто осуждает ее за воспоминания о матери. Кроме того, ведущая назвала таких людей гадинами.

