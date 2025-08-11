Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
19:48, 11 августа 2025Интернет и СМИ

Мать участника спецоперации подала в суд на Гузееву и потребовала миллиард рублей

Мать бойца СВО потребовала от Гузеевой один миллиард рублей через суд за клевету
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Мать участника спецоперации (СВО) по имени Виктория подала в суд на российскую актрису и телеведущую Ларису Гузееву и потребовала от нее миллиард рублей. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По данным издания, причиной обращения в суд стал конфликт, который начался после того, как Виктория оставила комментарий под постом Гузеевой в соцсети. Уточняется, что в публикации ведущая пожаловалась на кражу ее детских фотографий. В ответе на пост Виктория поддержала артистку и написала, что пережила похожую ситуацию. По словам женщины, друзья ее сына, который участвовал в СВО, украли его ордена и шесть миллионов рублей после того, как его не стало.

«Я зашла на вашу страницу. Вы лжете», — написала Гузеева в ответ на рассказ Виктории. После этого Викторию начали оскорблять другие пользователи сети.

По данным Mash, женщина заверила скриншоты переписки у нотариуса и отправила их в суд. Сообщается, что Виктория потребовала от Гузеевой один миллиард рублей за клевету, а также публичных извинений.

Ранее Гузеева пригрозила проклятьем тем, кто осуждает ее за воспоминания о матери. Кроме того, ведущая назвала таких людей гадинами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил о поездке в Россию

    Россияне обогнали иностранцев по числу поездок в одну страну бывшего СССР

    Ивлеева испугалась за Собянина в преддверии приезда Трампа

    Стало известно об уничтожении бригады ВСУ из-за штурмов в Сумской области

    На Западе раскрыли попытки ЕС сорвать встречу Путина и Трампа

    Мать участника спецоперации подала в суд на Гузееву и потребовала миллиард рублей

    Интимный момент Дэвида и Виктории Бекхэм попал на фото

    Укрепление евро к доллару обеспокоило экономистов

    Найден второй фигурант разбойного нападения на отделение почты в Москве

    Ереван и Баку попросили ОБСЕ закрыть Минскую группу по Карабаху

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости