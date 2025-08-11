Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:19, 11 августа 2025Путешествия

Мужчина поехал на концерт любимой группы, получил огнестрельное ранение и не выжил

CBS News: Турист из США получил огнестрельное ранение в Пуэрто-Рико и не выжил
Алина Черненко

Кадр: CBS News

Турист из США поехал в Пуэрто-Рико и стал жертвой уличной перестрелки. Подробностями истории поделился телеканал CBS News.

Уточняется, что 25-летний Кевин Марес отправился на Карибы со своей девушкой и друзьями, чтобы посетить концерт любимой группы — Bad Bunny. После мероприятия, которое прошло в субботу, 9 августа, молодые люди решили посетить ночной клуб в прибрежном районе с криминальной историей.

Материалы по теме:
Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео. Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет
Турист отправился в отпуск и пропал без вести, оставив странное видео.Загадку его исчезновения не могут раскрыть вот уже 10 лет
2 февраля 2025
Туристы случайно познакомились в путешествии с семейной парой. Те оказались маньяками, которые устроили им «шоу ужасов»
Туристы случайно познакомились в путешествии с семейной парой.Те оказались маньяками, которые устроили им «шоу ужасов»
5 мая 2024

Когда туристы находились перед заведением, они увидели на противоположной стороне дороги группу местных жителей, которые о чем-то спорили. Внезапно один из мужчин достал пистолет и начал стрелять. Пули попали в случайных прохожих, одним из которых был Марес. Он получил огнестрельное ранение в живот и был доставлен в местную больницу, но, несмотря на усилия врачей, не выжил.

По данным полиции, двое других пострадавших, оба которых — местные жители, до сих пор остаются в медицинском учреждении. На данный момент стражи правопорядка никого не арестовали.

Родители Мареса узнали о трагедии от его девушки, которая позвонила им рано утром в воскресенье, 10 августа. «Кто бы это ни сделал, он как будто отнял частичку нас, понимаете?» — призналась мать жертвы стрельбы Сандра Марес.

Как пишет издание, Марес родился и вырос в самом большом районе Нью-Йорка, Квинсе, и жил с родителями и 15-летним братом. Молодой человек учился на ветеринара и в свободное время подрабатывал на двух работах. По словам близких, он любил готовить и петь в караоке.

Родители Мареса также рассказали, что их сын был большим поклонником Bad Bunny и вместе с девушкой и друзьями месяцами с нетерпением ждал поездки в Пуэрто-Рико.

В январе похожая история произошла с туристкой из США, которая поехала на Карибы на день рождения сестры. Она тоже попала в перестрелку и не выжила.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Накачавшим младенца магнезией российским врачам огласили сроки

    Фитнес-тренер дал советы по тренировкам в жару

    Европа захотела снизить свою зависимость от НАСА

    В России отреагировали на передачу Зангезурского коридора США

    Российский город назвали «костью в горле» для НАТО

    Россиянка нашла в лесу гигантский деликатес

    В женском туалете московского ТЦ нашли спрятанные в ершиках камеры

    Летевший в российский курортный город самолет подал сигнал бедствия

    Внезапно треснувший зуб вызвал едва не стоивший мужчине жизни гнойный абсцесс в мозгу

    Звезда нулевых назвала себя популярнее Кадышевой и Булановой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости