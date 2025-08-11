Мужчина поехал на концерт любимой группы, получил огнестрельное ранение и не выжил

CBS News: Турист из США получил огнестрельное ранение в Пуэрто-Рико и не выжил

Турист из США поехал в Пуэрто-Рико и стал жертвой уличной перестрелки. Подробностями истории поделился телеканал CBS News.

Уточняется, что 25-летний Кевин Марес отправился на Карибы со своей девушкой и друзьями, чтобы посетить концерт любимой группы — Bad Bunny. После мероприятия, которое прошло в субботу, 9 августа, молодые люди решили посетить ночной клуб в прибрежном районе с криминальной историей.

Когда туристы находились перед заведением, они увидели на противоположной стороне дороги группу местных жителей, которые о чем-то спорили. Внезапно один из мужчин достал пистолет и начал стрелять. Пули попали в случайных прохожих, одним из которых был Марес. Он получил огнестрельное ранение в живот и был доставлен в местную больницу, но, несмотря на усилия врачей, не выжил.

По данным полиции, двое других пострадавших, оба которых — местные жители, до сих пор остаются в медицинском учреждении. На данный момент стражи правопорядка никого не арестовали.

Родители Мареса узнали о трагедии от его девушки, которая позвонила им рано утром в воскресенье, 10 августа. «Кто бы это ни сделал, он как будто отнял частичку нас, понимаете?» — призналась мать жертвы стрельбы Сандра Марес.

Как пишет издание, Марес родился и вырос в самом большом районе Нью-Йорка, Квинсе, и жил с родителями и 15-летним братом. Молодой человек учился на ветеринара и в свободное время подрабатывал на двух работах. По словам близких, он любил готовить и петь в караоке.

Родители Мареса также рассказали, что их сын был большим поклонником Bad Bunny и вместе с девушкой и друзьями месяцами с нетерпением ждал поездки в Пуэрто-Рико.

В январе похожая история произошла с туристкой из США, которая поехала на Карибы на день рождения сестры. Она тоже попала в перестрелку и не выжила.

