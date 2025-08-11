Глава МИД Венгрии Сийярто: ЕС пытается помешать встрече Путина и Трампа

Власти Европейского союза (ЕС) пытаются помешать предстоящей встрече президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом на Аляске. С таким заявлением на своей странице в соцсети Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) выступил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Мы с сожалением отмечаем, что провоенные политики Евросоюза пытаются использовать каждый день, оставшийся до пятницы, чтобы подорвать путь к миру и исключить успех встречи Трампа и Путина», — написал венгерский министр.

По словам Сийярто, Будапешт приложит «все силы, чтобы воспрепятствовать попыткам Брюсселя сорвать и усложнить саммит».

Ранее Трамп заявил, что его следующая встреча по урегулированию конфликта на Украине может состояться с украинским лидером Владимиром Зеленским и Путиным.