Из жизни
18:29, 11 августа 2025Из жизни

Найдены следы пиршества людоедов

В Испании нашли пещеру с костями 11 человек, которых разделали и съели людоеды
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: IPHES-CERCA

В Испании нашли следы расправы над 11 людьми, произошедшей в доисторические времена. Всех их разделали, приготовили и съели, пишет издание ScienceAlert.

Находка была сделана в пещере Эль-Мирадор в горах Сьерра-де-Атапуэрка. Археологи изучили 650 фрагментов костей, датируемых неолитом. Характерные повреждения свидетельствуют о том, что это останки людей, ставших жертвами людоедов.

Ученые установили, что все эти люди были съедены одновременно. Не исключено, что пиршество было изолированным событием, и в других случаях его участники не занимались каннибализмом.

Специалисты предполагают, что произошедшее стало результатом насильственного столкновения. Согласно одной из версий, поедание врагов служило крайней формой устрашения во время территориального спора.

Ранее сообщалось, что останки 37 человек из бронзового века, найденные в Великобритании, принадлежали жертвам каннибалов. На их костях остались следы зубов.

