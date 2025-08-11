Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:12, 11 августа 2025Россия

Назван тип летевших на Москву БПЛА

Shot: ВСУ отправили на Москву БПЛА «Лютый»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправили на Москву беспилотные летательные аппараты «Лютый», средства противовоздушной обороны (ПВО) поразили воздушную цель. Тип летевший на столицу дронов назвал Telegram-канал Shot.

По словам очевидцев, первые взрывы прозвучали около 0:30 по мск. Кроме того, звуки пролета дронов услышали жители подмосковных городов Бронницы и Раменское, а также деревни Софьино.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации летевшего на Москву дрона. Позднее жители подмосковных Бронниц сообщили, что слышали звуки взрывов.

Позднее глава российской столицы сообщил о поражении еще одного БПЛА, летевшего на Москву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США начали обсуждать возможный обмен территориями между Россией и Украиной

    Известная актриса показала крупным планом грудь в откровенном наряде

    Кадыров поделился своим представлением об успехе

    В Раде обвинили Зеленского в исключении Украины из мирных переговоров

    Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву БПЛА

    В Турции рассказали о последствиях землетрясения

    Еще один летевший на Москву беспилотник уничтожили

    На Солнце произошел взрывной выброс плазмы

    Жители Подмосковья сообщили о нескольких громких взрывах

    Зеленского призвали согласиться на прекращение огня и провести выборы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости