Назван тип летевших на Москву БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправили на Москву беспилотные летательные аппараты «Лютый», средства противовоздушной обороны (ПВО) поразили воздушную цель. Тип летевший на столицу дронов назвал Telegram-канал Shot.
По словам очевидцев, первые взрывы прозвучали около 0:30 по мск. Кроме того, звуки пролета дронов услышали жители подмосковных городов Бронницы и Раменское, а также деревни Софьино.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации летевшего на Москву дрона. Позднее жители подмосковных Бронниц сообщили, что слышали звуки взрывов.
Позднее глава российской столицы сообщил о поражении еще одного БПЛА, летевшего на Москву.