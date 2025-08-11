Жители Подмосковья сообщили о нескольких громких взрывах

В Бронницах раздалось несколько взрывов

Жители Бронниц сообщили, что слышали в городе несколько громких взрывов. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости» их причиной могла стать работа систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Жители Бронниц говорят о том, что слышали не менее трех громких звуков, похожих на взрывы. Предварительно, сейчас в городе работает система ПВО», — говорится в сообщении.

Официальных данных о случившемся пока не поступало.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице был сбит один украинский беспилотник.