Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:45, 11 августа 2025Россия

Жители Подмосковья сообщили о нескольких громких взрывах

В Бронницах раздалось несколько взрывов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Жители Бронниц сообщили, что слышали в городе несколько громких взрывов. По данным Telegram-канала «Осторожно, новости» их причиной могла стать работа систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Жители Бронниц говорят о том, что слышали не менее трех громких звуков, похожих на взрывы. Предварительно, сейчас в городе работает система ПВО», — говорится в сообщении.

Официальных данных о случившемся пока не поступало.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице был сбит один украинский беспилотник.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейцы захотели поговорить с Трампом раньше Путина

    Пытавшаяся спасти мужа от мобилизации женщина проехалась на крыше автомобиля ТЦК

    Назван защищающий от анафилактического шока препарат

    Россиянин пострадал в результате атаки БПЛА ВСУ

    В США начали обсуждать возможный обмен территориями между Россией и Украиной

    На Украине заявили об усилении группировки российских войск

    Генштаб ВСУ заявил об освобождении никем не захваченного села

    Минобороны сообщило о сбитых за три часа беспилотниках

    Депутат Рады поиронизировал над долгим ответом Зеленского на требования России

    В США обратили внимание на противоречия в заявлениях Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости