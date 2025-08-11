Собянин сообщил об уничтожении еще одного летевшего на Москву БПЛА

Собянин: Еще один БПЛА сбит на подлете к Москве

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны сбили еще один летевший на Москву беспилотник. О новой попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать столицу сообщил мэр Сергей Собянин в Telegram.

«Уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву», — написал он. По словам мэра, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее Собянин уже сообщал о ликвидации летевшего на Москву дрона. Позднее жители подмосковных Бронниц сообщили, что слышали звуки взрывов.

Беспилотный летательный аппарат ВСУ также атаковал село Стратива, в результате был ранен мирный житель.