Мир
21:36, 11 августа 2025

Названа цель европейских лидеров в преддверии встречи Путина и Трампа

Politico: ЕС поставил целью участие Зеленского во встрече Путина и Трампа
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Европейский союз поставил цель обеспечить участие президента Украины Владимира Зеленского во встрече российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Об этом пишет Politico.

Оно назвало задачей Совета ЕС по иностранным делам разработку стратегии, «как повлиять на исход саммита издалека». Глава евродипломатии Кая Каллас собрала 11 августа заседание министров иностранных дел стран блока.

Европейский чиновник заявил изданию, что по итогам встречи Трампа и Путина не следует «ожидать каких-либо новых громких заявлений».

Ранее Politico рассказало о безнадежной идее Европы об участии во встрече Путина и Трампа. Журналисты также сообщили о видеоконференции дипломатов ЕС с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

