Неизвестные в масках ограбили туриста на курорте Европы на глазах у маленькой дочери

У британского туриста на Майорке украли часы Rolex за 40 тысяч фунтов стерлингов

У британского туриста на испанском острове Майорка украли часы Rolex стоимостью 40 тысяч фунтов стерлингов (около 4,2 миллиона рублей). Об этом сообщает портал Majorca Daily Bulletin.

Уточняется, что дерзкое ограбление произошло 8 августа на популярном европейском курорте Пуэрто-Андрач. После ужина в дорогом ресторане 44-летний британец прогуливался с семьей недалеко от отеля.

Внезапно трое неизвестных в масках выскочили из стоящего рядом автомобиля и напали на мужчину. Злоумышленники сняли с его запястья дорогостоящее украшение на глазах у жены и маленькой дочери и скрылись.

Ребенок, увидев происходящее, начал кричать, это привлекло внимание персонала отеля, который вызвал полицию. Местные стражи правопорядка оперативно прибыли на место и опросили нескольких свидетелей. Сейчас следователи изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личности подозреваемых.

Источники, близкие к расследованию, предполагают, что преступники, вероятно, вели наблюдение за жертвой, выжидая удобного момента для нападения. Правоохранители также отмечают, что они, скорее всего, имели опыт в совершении подобных ограблений.

Как пишет издание, инцидент вызвал опасения по поводу безопасности туристов в престижном курортном районе. Местные власти усилили его патрулирование.

Ранее в испанской Барселоне турист лишился часов за миллионы рублей и стал участником операции по поимке воров. Во время побега один из злоумышленников выронил свой телефон и банковскую карту, которые подобрал пострадавший. Затем он обратился в полицию.