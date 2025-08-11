Невестка Валерии прокомментировала слухи об избиении сыном певицы

Невестка Валерии Шульгина заявила, что не стала бы терпеть побои со стороны мужа

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина прокомментировала слухи об избиении сыном артистки Арсением Шульгиным. Пост она опубликовала в личном Telegram-канале.

Девушка назвала информацию о побоях ересью и призвала подписчиков не верить сплетням. Она уточнила, что действительно упала со стула, а свидетелем инцидента стала няня ее детей. Шульгина отметила, что не стала бы терпеть физическое насилие со стороны супруга.

«Я никогда не стала бы терпеть подобное. Я очень люблю и ценю себя, работаю, полностью способна обеспечить себя и детей. У меня есть принципы и самоуважение», — заявила Лиана.

Девушка подчеркнула, что отношения в ее семье построены на взаимном уважении. «Мой муж — самый прекрасный мужчина на свете! Он боготворит меня, окружает безграничной любовью и заботой каждый день», — добавила она.

3 августа Лиана Шульгина поделилась в соцсетях фотографиями из скорой. Девушка сообщила, что упала со стула и получила травму подбородка. После этого в ряде Telegram-каналов появились комментарии некоей подруги Шульгиной, заявившей о насилии в семье Лианы. Эту информацию опроверг муж Валерии, продюсер Иосиф Пригожин.