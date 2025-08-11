Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
11:33, 11 августа 2025Культура

Невестка Валерии прокомментировала слухи об избиении сыном певицы

Невестка Валерии Шульгина заявила, что не стала бы терпеть побои со стороны мужа
Ольга Коровина

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина прокомментировала слухи об избиении сыном артистки Арсением Шульгиным. Пост она опубликовала в личном Telegram-канале.

Девушка назвала информацию о побоях ересью и призвала подписчиков не верить сплетням. Она уточнила, что действительно упала со стула, а свидетелем инцидента стала няня ее детей. Шульгина отметила, что не стала бы терпеть физическое насилие со стороны супруга.

«Я никогда не стала бы терпеть подобное. Я очень люблю и ценю себя, работаю, полностью способна обеспечить себя и детей. У меня есть принципы и самоуважение», — заявила Лиана.

Девушка подчеркнула, что отношения в ее семье построены на взаимном уважении. «Мой муж — самый прекрасный мужчина на свете! Он боготворит меня, окружает безграничной любовью и заботой каждый день», — добавила она.

3 августа Лиана Шульгина поделилась в соцсетях фотографиями из скорой. Девушка сообщила, что упала со стула и получила травму подбородка. После этого в ряде Telegram-каналов появились комментарии некоей подруги Шульгиной, заявившей о насилии в семье Лианы. Эту информацию опроверг муж Валерии, продюсер Иосиф Пригожин.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Они дорого заплатят». Иранский генерал заявил, что Пашинян и Алиев повторили ошибку Зеленского. Как она связана с США?

    Российский губернатор дал совет испугавшемуся ехать в приграничье замминистра

    Пашинян поблагодарил Иран на фоне угроз Зангезурскому коридору

    Названа глубина прорыва Армии России близ Краноармейска

    Министр спорта намекнул на введение потолка зарплат в РПЛ

    В России высказались о вероятности встречи Путина с Зеленским на Аляске

    Иран прокомментировал сообщения об угрозах «мосту Трампа»

    В России утвердили более 80 причин для отзыва гражданства у мигрантов

    Россиянам перечислили неочевидные симптомы заболеваний сердца

    Невестка Валерии прокомментировала слухи об избиении сыном певицы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости