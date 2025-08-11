Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:47, 11 августа 2025Россия

Обломки беспилотников нашли в курортном регионе России

В Краснодарском крае нашли обломки беспилотников, никто не пострадал
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Краснодарском крае после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли обломки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил оперштаб курортного российского региона в Telegram-канале.

Обломки дронов, как уточняется, обнаружили в Темрюкском и Славянском районах Краснодарского края. Никто, предварительно, не пострадал. На местах обнаружения дронов работают сотрудники специальных служб.

«В Темрюкском районе обломки БПЛА упали в виноградники в станице Курчанской. В Славянске-на-Кубани обломок беспилотника повредил витраж магазина. Также фрагменты БПЛА обнаружили в районе поселка Садовый Славянского района», — говорится в сообщении оперштаба.

Последний раз ВСУ атаковали Краснодарский край 10 августа. Тогда силы ПВО сбили над югом России три летательных аппарата. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ подтвердила, что подрыв основателя батальона «Арбат» в Москве устроил смертник. Его организовала Украина

    В ВС России рассказали о новой тактике по борьбе с «Бабой-ягой»

    ВС России начали применять летающие гранатометы в зоне СВО

    Российского священника наказали за участие в акции коммунистов в Судже

    Россиянин описал жизнь в одной стране фразой «там можно снимать постапокалиптическое кино»

    СБУ объявила в розыск депутата Госдумы

    Обломки беспилотников нашли в курортном регионе России

    Российский депутат предложил запретить импорт товаров из Азербайджана

    В стране БРИКС захотели бойкотировать американские товары

    Россияне массово начали публиковать фото пельменей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости