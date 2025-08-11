Обломки беспилотников нашли в курортном регионе России

В Краснодарском крае нашли обломки беспилотников, никто не пострадал

В Краснодарском крае после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) нашли обломки беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил оперштаб курортного российского региона в Telegram-канале.

Обломки дронов, как уточняется, обнаружили в Темрюкском и Славянском районах Краснодарского края. Никто, предварительно, не пострадал. На местах обнаружения дронов работают сотрудники специальных служб.

«В Темрюкском районе обломки БПЛА упали в виноградники в станице Курчанской. В Славянске-на-Кубани обломок беспилотника повредил витраж магазина. Также фрагменты БПЛА обнаружили в районе поселка Садовый Славянского района», — говорится в сообщении оперштаба.

Последний раз ВСУ атаковали Краснодарский край 10 августа. Тогда силы ПВО сбили над югом России три летательных аппарата. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.