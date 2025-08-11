Очевидцы сняли на видео пролетающий над Арзамасом беспилотник ВСУ

Пролетающий над Арзамасом беспилотник сняли на видео

Очевидцы сняли на видео беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), пролетающий над Арзамасом в Нижегородской области. Ролик опубликован в Telegram-канале «Мой Нижний Новгород».

На кадрах виден дрон самолетного типа, летящий над городом. По словам местных жителей, над Арзамасом прогремели три слабых взрыва и один мощный.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что ВСУ в ночь на 11 августа атаковали Нижегородскую область. По его словам, целью были промышленные предприятия. При ударе пострадали три человека, но одного спасти не удалось.

В свою очередь мэр Арзамаса Александр Щелоков сообщил, что на место ЧП была направлена бригада медицины катастроф.