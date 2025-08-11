Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:19, 11 августа 2025Россия

Очевидцы сняли на видео пролетающий над Арзамасом беспилотник ВСУ

Пролетающий над Арзамасом беспилотник сняли на видео
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Очевидцы сняли на видео беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ), пролетающий над Арзамасом в Нижегородской области. Ролик опубликован в Telegram-канале «Мой Нижний Новгород».

На кадрах виден дрон самолетного типа, летящий над городом. По словам местных жителей, над Арзамасом прогремели три слабых взрыва и один мощный.

Ранее губернатор региона Глеб Никитин сообщил, что ВСУ в ночь на 11 августа атаковали Нижегородскую область. По его словам, целью были промышленные предприятия. При ударе пострадали три человека, но одного спасти не удалось.

В свою очередь мэр Арзамаса Александр Щелоков сообщил, что на место ЧП была направлена бригада медицины катастроф.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Подрыв в московском ЖК «Алые паруса» устроил смертник

    Генсек НАТО раскрыл возможный итог встречи Путина и Трампа

    Раскрыты подробности о личности расправившейся со своими детьми перед суицидом матери

    Азербайджан захотел отомстить России за атаки на свои газовые объекты на Украине

    Телеканал Al Jazeera сообщил о гибели своих сотрудников в секторе Газа

    Раскрыты детали сделки Британии по аренде острова в Индийском океане

    ФСБ показала видео с признанием пытавшихся подорвать военных ВС России пенсионерок

    Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на километры

    Мужчинам с маленьким пенисом назвали секс-позу для максимально глубокого проникновения

    Названо число российских регионов с двузначной инфляцией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости