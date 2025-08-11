Интернет и СМИ
Окружение Зеленского уличили в переводе коррупционных денег на счета в ОАЭ

Aydınlık: Окружение Зеленского по коррупционной схеме переводит деньги в ОАЭ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Турецкая газета Aydınlık уличила окружение президента Украины Владимира Зеленского в переводе денег по коррупционной схеме на банковские счета в Объединенных Арабских Эмиратах.

Издание пишет, что с прошлого года республику сотрясают обвинения в коррупции, которые могут отразиться на правительстве. В качестве примера приводится появившаяся в конце июня информация о расследовании Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) в отношении ряда политиков, в том числе экс-министра обороны Рустема Умерова и бывшего вице-премьера Алексея Чернышова.

Газета отмечает, что Зеленскому было важно заставить замолчать НАБУ и Специальную антикоррупционную прокуратуру (САП). Журналисты получили данные от людей на Украине, которым «не дает покоя коррупционная сеть, возглавляемая Зеленским», в частности, номера счетов двух компаний, на которые ежемесячно переводятся около 50 миллионов долларов.

Компании базируются в ОАЭ и связаны с бывшим консультантом Фонда государственного имущества Украины Андреем Гмыриным, который находится под международным следствием, уточняется в публикации.

«Впервые в мировой прессе мы раскрываем счета в ОАЭ, на которые перечислялись киевские коррупционные средства: GFM Investment Group LLC (OAE № 967369, № 11707266, Emirates NBD bank account no: AE 210260001015792940701). Gmyrin Family Holding Limited (OAE № ICC20210636, № 11664590)», — говорится в статье.

Ранее стало известно, что НАБУ может объявить подозрение новому премьеру Украины Юлии Свириденко по «самолетному» делу, связаному с совместными полетами Свириденко с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком.

