16:10, 11 августа 2025

Опубликован полный текст мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном

МИД Армении опубликовал полный текст мирного соглашения с Азербайджаном
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

МИД Армении опубликовал полный текст парафированного соглашения с Азербайджаном. Документ доступен на официальном сайте ведомства.

Первая статья документа гласит, что Ереван и Баку признают друг друга в границах союзных республик СССР. Кроме того, провозглашается отсутствие территориальных претензий друг к другу.

Соглашение также декларирует официальный отказ Армении и Азербайджана от размещения вооруженных сил третьих стран вдоль общей границы. Обе стороны также отказываются от применения силы в двусторонних отношениях и провозгласили курс на построение дипломатических отношений.

Текст опубликован на английском, армянском и азербайджанском языках.

8 августа Лидеры США, Армении и Азербайджана Дональд Трамп, Никол Пашинян и Ильхам Алиев подписали совместную декларацию, касающуюся мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку. Документ стал первым шагом к подписанию полноценного мирного договора между двумя странами. Это первый международный акт между двумя постсоветскими республиками с момента обретения их независимости в 1991 году.

