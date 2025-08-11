Путешествия
Отдыхавшую в Турции женщину дважды сбила машина на глазах у местных жителей

Daily Mail: Британскую туристку дважды сбила машина на отдыхе в Турции
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Daily Mail

Пожилая туристка отправилась с мужем на отдых в Турцию и дважды попала под колеса машины. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел 6 августа в курортном городе Фетхие на юго-западе провинции Мугла. Когда 61-летняя британская путешественница Лиза Ди Пальма шла по пешеходному переходу, ее сбил пьяный автомобилист. Женщина потеряла сознание и упала на дорогу, однако водитель снова наехал на нее на глазах у местных жителей.

Люди закричали, а трое мужчин попытались оттолкнуть машину. После этого злоумышленник решил скрыться с места происшествия пешком. Однако сотрудники полиции его задержали. Отдыхающая попала в местную больницу с серьезными травмами и сообщила мужу, что ничего не помнит.

Британка до сих пор остается под наблюдением медиков. Расследование инцидента продолжается.

Ранее пьяная туристка из Великобритании на скутере сбила мужчину в Австралии и оказалась под угрозой 20 лет тюрьмы. Выяснилось, что пострадавшим был отец двоих детей, который не выжил после аварии.

