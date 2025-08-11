Пьяная туристка на скутере сбила отца двух детей и оказалась под угрозой 20 лет тюрьмы

Пьяная британская туристка на скутере сбила мужчину в Австралии, лишила его жизни и оказалась под угрозой 20 лет тюрьмы. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Уточняется, что сама авария произошла 31 мая 2025 года, однако виновной 25-летняя Алисия Кемп признала себя в понедельник, 11 августа. В материалах суда говорится, что британка, управлявшая транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, наехала на 51-летнего отца двух детей Тханя Фана в городе Перт. Мужчина ударился головой об асфальт и получил травмы, не совместимые с жизнью.

Следователи выяснили, что Кемп приехала в Австралию по туристической визе. В день трагедии она ехала на арендованном скуете со скоростью 20–25 километров в час. По данным источника, британка останется под стражей до следующего судебного заседания, которое состоится 31 октября. На этот день назначено вынесение приговора.

