Отец Маска объяснил попытки западных СМИ создать проблемы России

Эррол Маск: Западные СМИ пытаются создать проблемы России, боясь ее роли в мире

Западные СМИ пытаются создать проблемы России, боясь ее роли в мире и опасаясь конкуренции на международной арене. Об этом РИА Новости заявил отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск.

«СМИ направляют события так, как им хочется. А Россия, очевидно, является серьезным конкурентом, поэтому они хотят усложнить ей положение», — заявил бизнесмен.

Также Маск-старший назвал президента России Владимира Путина впечатляющим человеком.

Ранее Эррол Маск высказался о дружбе между Россией и США. По его словам, у него есть вера в то, что государства смогут достичь дружеских отношений.