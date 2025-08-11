Мир
09:24, 11 августа 2025Мир

Отец Маска объяснил попытки западных СМИ создать проблемы России

Эррол Маск: Западные СМИ пытаются создать проблемы России, боясь ее роли в мире
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Esa Alexander / Reuters

Западные СМИ пытаются создать проблемы России, боясь ее роли в мире и опасаясь конкуренции на международной арене. Об этом РИА Новости заявил отец американского миллиардера Илона Маска Эррол Маск.

«СМИ направляют события так, как им хочется. А Россия, очевидно, является серьезным конкурентом, поэтому они хотят усложнить ей положение», — заявил бизнесмен.

Также Маск-старший назвал президента России Владимира Путина впечатляющим человеком.

Ранее Эррол Маск высказался о дружбе между Россией и США. По его словам, у него есть вера в то, что государства смогут достичь дружеских отношений.

