18:41, 11 августа 2025

Пенсионеров предупредили о схемах обмана с помощью социальных выплат

Депутат Немкин: Мошенники обманывают пенсионеров, обещая новые выплаты
Мария Большакова
Фото: marishkaSm / Shutterstock / Fotodom

Мошенники обманывают пенсионеров, обещая им несуществующие социальные выплаты. О схемах обмана пожилых россиян предупредил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин.

Депутат рассказал, что злоумышленники размещают яркую рекламу в сети с обещаниями новых выплат, премий от государства или индексации пенсии. После того, как жертва переходит по рекламной ссылке, она попадает на фишинговый сайт, замаскированный под страницу Пенсионного фонда России (ПФР) или портал «Госуслуги». Для большей достоверности аферисты размещают на странице символику госорганов.

«Там просят ввести паспортные данные, номер банковской карты или пройти "идентификацию" через онлайн-банк. Иногда мошенники требуют "оплатить госпошлину" или "комиссию за перевод"», — уточнил Немкин. Если жертва совершит все эти действия, то ее деньги или конфиденциальные данные окажутся у злоумышленников, добавил депутат.

Немкин подчеркнул, что пенсионеры часто доверяют информации в интернете, особенно если она выглядит официально или если в ней обещают выплаты. Чтобы не пострадать от действий злоумышленников, депутат призвал помнить, что подобную информацию публикуют только на официальных ресурсах, например, на сайте ПФР, Минтруда РФ или портале «Госуслуги».

Ранее стало известно, что появилась новая схема мошенничества, связанная с доставкой косметики. Аферисты просят код из СМС, чтобы подтвердить заказ.

