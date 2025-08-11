Боец СВО избежал смерти от кровопотери благодаря запекшей сосуды взрывной волне

Попрощавшийся с жизнью солдат СВО выжил благодаря одному обстоятельству. О том, как наступившему на мину бойцу удалось выжить, он рассказал телеканалу «Царьград».

Мужчина оказался зажат огнем противника между российскими и украинскими позициями. При попытке прорваться солдат оказался в эпицентре мощного взрыва, которым бойцу, по его словам, стерло «в крошку» голени.

Получивший ранение мужчина признался, что начал готовиться к смерти. «Вкалываю его [лекарственный препарат] и думаю: сейчас сдохну просто от потери крови», — поделился он. Однако спустя некоторое время военнослужащий отметил, что не теряет сознание, как это обычно бывает в подобных случаях.

Уже после эвакуации солдату пояснили, что он наступил на мину. Взрывной волной, которую почти полностью приняли на себя его ноги, бойцу «запекло» артерии. Это и помогло ему избежать смерти от кровопотери.

Сейчас мужчина проходит реабилитацию. В первом разговоре с матерью после ранения солдат сказал: «Все хорошо, я без ног».

Ранее другой боец Вооруженных сил России выжил, продержав оборону на протяжении 63 дней. Он был вынужден самостоятельно оказывать себе помощь. Выстоять под натиском противника ему помогали операторы дронов, которые доставляли солдату все необходимое по небу.