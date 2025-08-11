Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:19, 11 августа 2025Россия

Попрощавшийся с жизнью солдат СВО выжил благодаря одному обстоятельству

Боец СВО избежал смерти от кровопотери благодаря запекшей сосуды взрывной волне
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Попрощавшийся с жизнью солдат СВО выжил благодаря одному обстоятельству. О том, как наступившему на мину бойцу удалось выжить, он рассказал телеканалу «Царьград».

Мужчина оказался зажат огнем противника между российскими и украинскими позициями. При попытке прорваться солдат оказался в эпицентре мощного взрыва, которым бойцу, по его словам, стерло «в крошку» голени.

Получивший ранение мужчина признался, что начал готовиться к смерти. «Вкалываю его [лекарственный препарат] и думаю: сейчас сдохну просто от потери крови», — поделился он. Однако спустя некоторое время военнослужащий отметил, что не теряет сознание, как это обычно бывает в подобных случаях.

Материалы по теме:
«Если умирать, то лучше на своем огороде» Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
«Если умирать, то лучше на своем огороде»Год назад ВСУ вторглись в Курскую область. Как люди восемь месяцев выживали в оккупации
6 августа 2025
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть» Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
«Цинковый гроб был с окошком, но я не позволила никому смотреть»Через что проходят родные, когда хоронят бойцов СВО?
9 июня 2025

Уже после эвакуации солдату пояснили, что он наступил на мину. Взрывной волной, которую почти полностью приняли на себя его ноги, бойцу «запекло» артерии. Это и помогло ему избежать смерти от кровопотери.

Сейчас мужчина проходит реабилитацию. В первом разговоре с матерью после ранения солдат сказал: «Все хорошо, я без ног».

Ранее другой боец Вооруженных сил России выжил, продержав оборону на протяжении 63 дней. Он был вынужден самостоятельно оказывать себе помощь. Выстоять под натиском противника ему помогали операторы дронов, которые доставляли солдату все необходимое по небу.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Накачавшим младенца магнезией российским врачам огласили сроки

    Фитнес-тренер дал советы по тренировкам в жару

    Европа захотела снизить свою зависимость от НАСА

    В России отреагировали на передачу Зангезурского коридора США

    Российский город назвали «костью в горле» для НАТО

    Россиянка нашла в лесу гигантский деликатес

    В женском туалете московского ТЦ нашли спрятанные в ершиках камеры

    Летевший в российский курортный город самолет подал сигнал бедствия

    Внезапно треснувший зуб вызвал едва не стоивший мужчине жизни гнойный абсцесс в мозгу

    Звезда нулевых назвала себя популярнее Кадышевой и Булановой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости