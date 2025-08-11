Бывший СССР
Пушилин рассказал о продвижении на константиновском направлении

Пушилин: На константиновском направлении растет чисто военнопленных ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о росте числа военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ) и продвижении российских войск на константиновском направлении. Его слова передает РИА Новости.

По его словам, ВС России улучшили свое положение на этом участке фронта после взятия населенного пункта Яблоновка, что создает предпосылки для дальнейшего продвижения в направлении Константиновки.

Помимо этого, как добавил чиновник, в районе водохранилища и близлежащих населенных пунктов близ города увеличилось количество пленных со стороны ВСУ.

Ранее Пушилин сообщил, что российские войска продвигаются в районе Красноармейска, в связи с чем ситуация для ВСУ ухудшается. Он отметил, что российские бойцы действуют грамотно, а также выполняют задачи по минимизации своих потерь.

