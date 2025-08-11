Россиянин не выжил после укуса распространенного насекомого

В Приморье мужчина не выжил после укуса пчелы

Житель Приморского края не выжил после укуса распространенного насекомого. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

54-летнего россиянина укусила пчела. Сразу после этого самочувствие мужчины резко ухудшилось. Его доставили в медицинский пункт, однако спасти пациента не удалось.

По данным канала, предварительной причиной смерти мужчины стал анафилактический шок — острая аллергическая реакция.

Ранее укус осы чуть не закончился летальным исходом для российского дальнобойщика. Своевременную помощь водителю оказали сотрудники Госавтоинспекции. Придя в себя в медицинском стационаре, мужчина выразил благодарность спасшим его инспекторам.