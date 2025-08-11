Россиянин поплатился за любовь к украинским песням

Жителя Кубани задержали за исполнение украинских песен на дне рождения

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя села Бараниковский, который исполнял украинские песни у себя на дне рождения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в главке МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, 39-летнего мужчину задержали сотрудники ФСБ вместе с местным участковым. Поводом для этого стало видео, на котором он вместе с родственницами поет украинские песни.

Жителя Кубани привлекли к ответственности по статье 20.1 («Мелкое хулиганство») КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении дела по статье 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил России») КоАП РФ.

Ранее Следственный комитет России установил личности подростков, которые спели в Тольятти гимн Украины и песню про украинского националиста Степана Бандеру.