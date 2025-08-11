Россия
13:00, 11 августа 2025

Россиянку наказали после комментария о новом стандарте школьной формы

В Ярославле женщину оштрафовали после сравнения школьной формы с одеждой Гитлера
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В Ярославле наказали 33-летнюю местную жительницу, сравнившую новый стандарт школьной формы с обмундированием лидера нацистской германии Адольфа Гитлера. Об этом пишут «Осторожно, новости» в Telegram.

По информации издания, в одном из местных пабликов был размещен пост, в котором сообщалось, что новый ГОСТ рекомендует наличие на форме патриотической символики. Публикация сопровождалась изображениями с использованием этого концепта. «Гитлером навеяло от второго костюма», — отреагировала в комментариях обвиняемая, прикрепив картинку с формой фюрера Третьего рейха.

Как выяснил канал, на это обратил внимание сотрудник Главного управления по противодействию экстремизму МВД России (Центра «Э»). В результате на женщину завели дело. Статья, по которой ее судили, не уточняется. В ходе заседания россиянка раскаялась в содеянном, что суд признал смягчающим обстоятельством и оштрафовал ее на одну тысячу рублей, а также обязал удалить комментарий.

Ранее в Краснодарском крае суд наказал россиянку, отреагировавшую на атаку Вооруженных сил Украины радостным криком: «Так вам и надо, русские!» Женщина признала вину и раскаялась.

