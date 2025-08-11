Российские силовики приехали за вице-мэром полярного города

СК задержал замглавы Салехарда Токарчука

Сотрудники правоохранительных органов задержали за вице-мэром Салехарда Николаем Токарчуком. Об этом ТАСС сообщили в управлении Следственного комитета (СК) России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

В ведомстве подтвердили факт задержания чиновника, однако не пояснили причину визита силовиков. Они приехали в аэропорт Салехарда за Токарчуком, вернувшимся из отпуска в Тюмени, пишет URA.RU. Его подозревают в нарушениях в сфере расходования бюджетных средств на рекламу в АНО «Медиацентр Салехард», которые выразились в двойной оплате.

Токарчук был назначен заместителем мэра полярного города в 2021 года.

Ранее сообщалось, что вице-мэра Когалыма Ханты-Мансийского автономного округа — Югры Анатолия Згонникова увезли на допрос по подозрению в коррупции на прежнем месте работы.