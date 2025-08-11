Садальский отказался выступать с военной тематикой перед раненными в зоне СВО бойцами

Актер Садальский выступил перед раненными в зоне СВО бойцами

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский выступил перед раненными в зоне проведения специальной военной операции (СВО) бойцами. Об этом сообщает Пятый канал.

По словам артиста, его попросили посвятить свои номера военной тематике, однако он отказался. «Мне сказали, построже надо… И побольше военного. А я говорю, представляешь прийти на завод и рассказывать про станки? Ни скромнее, ни строже не надо! Я же пришел дарить радость. Я же артист…» — поделился он на творческом вечере с военнослужащими в госпитале имени Вишневского.

