Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:34, 11 августа 2025Культура

Садальский отказался выступать с военной тематикой перед раненными в зоне СВО бойцами

Актер Садальский выступил перед раненными в зоне СВО бойцами
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Заслуженный артист РСФСР Станислав Садальский выступил перед раненными в зоне проведения специальной военной операции (СВО) бойцами. Об этом сообщает Пятый канал.

По словам артиста, его попросили посвятить свои номера военной тематике, однако он отказался. «Мне сказали, построже надо… И побольше военного. А я говорю, представляешь прийти на завод и рассказывать про станки? Ни скромнее, ни строже не надо! Я же пришел дарить радость. Я же артист…» — поделился он на творческом вечере с военнослужащими в госпитале имени Вишневского.

Ранее сообщалось, что театр Куклачева решил пополнить труппу тремя кошками из зоны СВО.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Врачей из Калининграда осудили за убийство младенца. Как наказали медиков за преступление ради улучшения статистики?

    Умер автор романа «Персонаж без роли» Евгений Чижов

    Адвокат объяснил поблажки для обманутых СБУ российских пенсионеров

    Отец младенцев-близнецов из России попался на криминальном заработке

    В России со словами «жизнь каждого под угрозой» вспомнили предсказания Жириновского

    Telegram оштрафовали в России

    Раскрыта стоимость самого дешевого ноутбука Apple

    «Усеяны телами солдат ВСУ». Поля в Сумской области сняли на видео

    Переехавший в США россиянин назвал темную сторону жизни в этой стране

    Дачников призвали срочно сделать ряд вещей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости