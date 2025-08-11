Стали известны соперники сборной России в товарищеских матчах

Сборная России проведет товарищеские матчи с командами Перу и Чили

Сборная России проведет товарищеские матчи с национальными командами Перу и Чили. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза.

Встреча с Перу состоится 12 ноября в Санкт-Петербурге. Через три дня на стадионе «Фишт» в Сочи пройдет встреча с чилийцами.

Из-за международных санкций сборная России может проводить только товарищеские матчи. В последних из них команда сыграла вничью с Нигерией (1:1) и победила Белоруссию (4:1).

Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций отстранили сборную России от международных турниров в 2022 году. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.

