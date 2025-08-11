Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:44, 11 августа 2025Бывший СССР

Стало известно о ликвидации рекламного лица Азова

Военкор Татаринов: Ликвидировано рекламное лицо «Азова» Смаглюк
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российские бойцы в Донецкой народной республике ликвидировали Ивана Смаглюка — военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ), который выступал в качестве «рекламного лица» украинского батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом в Telegram-канале сообщил военкор Руслан Татаринов.

По его словам, украинский боевик участвовал в боевых действиях в составе 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Его уничтожили 10 августа в Краматорске. Других подробностей Татаринов не привел.

Ранее сообщалось о ликвидации британского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, в Харьковской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Землетрясение в Турции обрушило десятки зданий. Под завалами оказались люди

    54-летняя телеведущая в откровенном бикини позагорала на яхте

    Парень задумался о расставании с девушкой из-за ее необычного отношения к гигиене

    Шансы Запада подчинить Россию своим требованиям в ходе переговоров оценили

    Минпросвещения рассказало о продолжительности нового учебного года

    Стало известно о ликвидации рекламного лица Азова

    Жители мегаполиса пожаловались на голых любителей кровавых жертвоприношений с барабанами

    Туристка описала отдых на российском курорте словами «больше не поеду»

    На Камчатке за сутки произошло более 50 афтершоков

    В Херсоне прогремели взрывы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости