Стало известно о ликвидации рекламного лица Азова

Военкор Татаринов: Ликвидировано рекламное лицо «Азова» Смаглюк

Российские бойцы в Донецкой народной республике ликвидировали Ивана Смаглюка — военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ), который выступал в качестве «рекламного лица» украинского батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация). Об этом в Telegram-канале сообщил военкор Руслан Татаринов.

По его словам, украинский боевик участвовал в боевых действиях в составе 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ. Его уничтожили 10 августа в Краматорске. Других подробностей Татаринов не привел.

Ранее сообщалось о ликвидации британского наемника, воевавшего на стороне ВСУ, в Харьковской области.