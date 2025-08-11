Стало известно о выбивании ВСУ с одного из главных угольных предприятий

Кимаковский: ВС РФ выбили ВСУ с второго по величине угольного предприятия в ДНР

Вооруженные силы (ВС) России выбили Вооруженные силы Украины (ВСУ) с второго по величине угольного предприятия в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил советник главы региона Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Противник выбит с позиций в админзданиях шахты „Краснолиманская“», — заявил он. Кимаковский отметил, что украинская армия все еще находится в районе террикона шахты. Однако подвоз резервов и провизии для ВСУ, отмечает чиновник, полностью блокирован.

Отмечается, что шахта «Краснолиманская» является второй по величине угольным предприятием в ДНР. Ежегодная добыча угля здесь достигает отметки до нескольких миллионов тонн, которое позже используется в металлургии.

Ранее сообщалось, что командиры Вооруженных сил Украины перебросили в район населенного пункта Тихое Харьковской области подразделения 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Уточняется, что военные еще не успели восстановиться.