Стало известно об ухудшающемся положении ВСУ в Красноармейске

Пушилин: Ситуация для ВСУ в Красноармейске ухудшается
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Российские войска продвигаются в районе Красноармейска (украинское название — Покровск), в связи с чем ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) ухудшается. Об этом заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин в Telegram-канале.

«Красноармейское направление. Здесь концентрация внимания на дороге Красноармейск — Доброполье. Здесь мы видим, что наши подразделения действуют достаточно широким фронтом ... для Красноармейска — ситуация [для ВСУ] продолжает стремительно ухудшаться», — рассказал чиновник.

Пушилин отметил, что российские бойцы действуют грамотно, а также выполняют задачи по минимизации своих потерь.

Ранее стало известно, что группы военных ВСУ попадают в клещи бойцов Вооруженных сил России к северу от Красноармейска.

