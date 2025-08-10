Бывший СССР
Стало известно о продвижении российских войск под Красноармейском

Боец Купол: ВСУ попадают в клещи ВС РФ на севере Покровска
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Группы военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) попадают в клещи бойцов Вооруженных сил России (ВС РФ) к северу от Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом РИА Новости сообщил заместитель командира роты 1-го стрелкового батальона 110-го отдельного стрелкового полка 110-й бригады Южного военного округа, использующий позывной Купол, от которого также стало известно о продвижении российских войск на этом направлении.

«Наше подразделение планомерно продвигается с северного направления Покровска, перерезая украинскую группировку в клещи», — заявил боец.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что российские войска серьезно нарушили логистику ВСУ в Красноармейске. При этом он отметил, что пока преждевременно говорить о закрытии кольца вокруг города.

