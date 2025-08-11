Наука и техника
Раскрыт неизвестный ранее недостаток умных часов

Умные часы оказались неспособны отличать стресс от перевозбуждения
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: GaudiLab / Shutterstock / Fototom

Европейские ученые выяснили, что умные часы склонны неправильно интерпретировать человеческие эмоции. Исследование опубликовано в журнале Journal of Psychopathology and Clinical Science.

Доцент кафедры клинической психологии Лейденского университета (Нидерланды) Эйко Фрид заявил, что умные часы могут значительно ошибаться при определении уровня стресса. Ученый выяснил это на основе эксперимента, в рамках которого он проверял данные 800 пользователей смарт-часов Garmin.

Известно, что модель Garmin Vivosmart 4 может раскрывать уровень стресса и восстановления организма после тренировки на основе различных данных. Фрид в течение трех месяцев анализировал результаты замеров и проводил опрос участников исследования. В итоге он обнаружил недостаток умных гаджетов — несоответствие между данными от часов и эмоциями респондентов.

Исследователи почти не обнаружили связи между уровнем стресса, который фиксировали умные часы, и уровнем стресса, который, по словам участников, они испытывали. «Часы измеряют частоту сердечных сокращений (ЧСС), а пульс не так уж сильно связан с испытываемыми эмоциями», — объяснил Эйко Фрид. По его словам, ЧСС часто зашкаливает во время радостных переживаний или секса.

«Данные с носимых устройств могут дать ценную информацию об эмоциях и переживаниях людей, но крайне важно понимать их потенциал и ограничения», — заявила ознакомившаяся с исследованием специалист из Манчестерского университета Маргарита Панайоту.

В начале июня специалисты Университета Миссисипи (США) заявили, что умные часы Apple ошибаются при подсчете жизненно важных показателей. Так, часы оценивали количество сожженных калорий с погрешностью почти 30 процентов.

